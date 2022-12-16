Москва, 16 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Нанести превентивный удар по блоку НАТО предложил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Надо понимать, что основной враг сидит не в Киеве, Львове, Чернигове, а в Британии, ну и за большей лужей. Если мы признаем, что альянс вступил в войну с нами, то только угроза британцам, превентивный удар позволит одуматься этих деятелей. Другого варианта нет», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Так он отреагировал на слова замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, который высказал мысль о возможности считать гибридную войну, развязанную НАТО, вступлением в конфликт.

Парламентарий видит в этом возможность остановить США в поставках корректируемых авиабомб, в том, что они забирают последние Миг-29 у Словакии, отправляют F-16, Eurofighter, другое оружие.

«Давайте признаем, что НАТО воюет с нами на Украине», — указал Гурулёв.

Читайте также: Зеленский рассказал о способе завершения конфликта на Украине

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Гурулёв («Единая Россия») призвал не стесняться и говорить об ударах по Лондону.

Гурулёв также призывал быть готовыми к удару ВСУ по объектам по всей России. Он заявил и о необходимости быть готовыми к тому, что Европа готовится к полномасштабной войне на континенте. Парламентарий убежден, что в случае поставок на Украину ATACMS зона поражения составит фактически до Тулы.

Читайте также: Время для разрешения конфликта на Украине настало — Киссинджер