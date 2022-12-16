Москва, 16 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Человеку с симптомами гриппа или простуды следует категорически отказаться от употребления алкоголя. Об этом 16 декабря сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Читайте также: Ученые США определили безопасное для здоровья количество алкоголя

Специалист отметила, что употребление спиртного, даже в небольших дозах, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности может спровоцировать тахикардию или аритмию.

Кроме того, по словам медика, употребление алкоголя снижает количество различных нутриентов в организме, в частности таких, как витамин b12, а также ослабляет иммунитет.

«Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им», ― цитирует ТАСС Драпкину.

Ранее по теме: Нарколог рассказал, как алкоголь влияет на коронавирус

При возникновении симптомов заболевания обязательно следует обратиться к врачу, посоветовала специалист.

Напомним, на сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличивается почти на 30–35% каждую неделю. Так, в период с 5 по 11 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России возросла на 35,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что в случае, если заболевший коронавирусной инфекцией будет употреблять алкоголь, это может изменить форму протекания заболевания. Кроме того, смешение алкоголя с применяемыми при лечении COVID-19 препаратами чревато тяжёлыми осложнениями и последствиями.