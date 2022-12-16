Берн, 16 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Швейцария будет соблюдать антироссийские санкции Евросоюза. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

«ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены, — говорится в сообщении. — Федеральный совет решил полностью принять эти изменения».

Отмечается, что действие ограничительных мер вступит в силу с 16 декабря в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Напомним, в Швейцарии в конце ноября прошли самые масштабные военные учения с 1989 года.