Калуга, 16 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Торжественное вручение стипендий региональной общественной организации «Калужское землячество» состоялось сегодня, 16 декабря, в Обнинске. Участие в мероприятии приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша и депутат Государственной думы РФ, председатель правления «Калужского землячества» Геннадий Скляр. В числе приглашенных — глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, депутат Государственной думы РФ Ольга Коробова, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, учредитель ООО «Юнионпарк», депутат Обнинского городского собрания Артём Ярзуткин.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша поздравил стипендиатов «Калужского землячества»

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, стипендии традиционно вручили одаренным детям из социально незащищенных слоев населения: детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных и неполных семей, а также детям мобилизованных граждан. Все они обучаются в образовательных организациях Калужской области и за её пределами. В этом году стипендиатами стали 37 человек, из них 17 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша поздравил стипендиатов «Калужского землячества»

Поздравляя юных стипендиатов, Владислав Шапша отметил, что традиция вручения стипендий «Калужского землячества» имеет большую историю. С 1998 года её обладателями стали более 600 человек. «Вы и ваши сверстники очень много сделали для того, чтобы сегодня сидеть в этом зале. Вы работали, участвовали в различных конкурсах, побеждали», — подчеркнул губернатор, обращаясь к стипендиатам. Он поблагодарил их педагогов и родителей за всестороннюю поддержку, выразив уверенность в том, что самое главное у ребят впереди: «Всё в ваших руках: много успехов и, конечно, много труда. Только вперёд!»

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша поздравил стипендиатов «Калужского землячества»

Благодарственные письма губернатора области были вручены меценатам, поддерживающим премию «Калужского землячества», Сослану Такаеву, Артёму Ярзуткину, Екатерине Антоновой и Михаилу Животову.