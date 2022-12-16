Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Финансирование Украины Соединенными Штатами Америки может быть ослаблено при условии, что она не согласится на какие-либо мирные переговоры с Россией. Такое мнение высказал обозреватель американского издания 19FortyFive Старос Атламазоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В палате представителей конгресса США в настоящее время большинство у республиканцев, а они могут заставить ослабить финансовую помощь Киеву, считает эксперт. По его словам, Украине уже направлено Вашингтоном военной и финансовой помощи на 68 млрд долларов. Кроме того, администрация Джо Байдена запросила в ноябре еще 37,7 млрд долларов. При этом расходы на Украину составили 12% по сравнению с общим оборонным бюджетом США на 2023 год, сумма которого 857,9 млрд долларов.

«Если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет видно конца», — считает автор статьи.

Он также отметил, что «законодатели могут отказаться поддерживать эти меры без каких-либо мирных переговоров».

«У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. <…> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать», — считает эксперт.