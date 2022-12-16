Вашингтон, 16 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о преждевременности мирных переговоров России и Украины.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Разоблачим поджигателей новой войны! 1949

«Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшем положении за столом переговоров», — заявил Салливан в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Также помощник Байдена по нацбезопасности отметил, что на данный момент нет необходимости в мирных переговорах России и Украины.

Как передает ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинжер высказал мнение, что настало время воспользоваться ситуацией и урегулировать конфликт на Украине.