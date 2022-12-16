Вашингтон, 16 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Вашингтон не видит подготовки наступления российских войск на Киев, однако следит за этой ситуацией. Об этом 16 декабря заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Украина, Киев Василий Чегодар. Последний снег. Киев. 1973

«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал он.

При этом Кирби добавил, что власти США намерены «максимально пристально» следить за этой ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что время для разрешения конфликта на Украине настало. В настоящий момент необходимо воспользоваться ситуацией и урегулировать конфликт с помощью переговоров.