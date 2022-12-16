Париж, 16 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Франции подписало контракт с промышленными компаниями об изготовлении опытного образца истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). Об этом 16 декабря сообщает газета La Tribune.

F-18 Hornet

«Целью этого контракта является подготовка и проведение демонстраций различных компонентов FCAS. Эта работа будет отмечена, в частности, первым полетом демонстратора истребителя нового поколения», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, стоимость первого этапа работ оценили в €3,2 млрд. Планируется, что опытный образец поднимется в небо в 2029 году. Новые истребители должны заменить французские Rafale и немецкие Typhoons и испанские EF-18 Hornets к 2040 году.

Сообщается, что контракт подписан с компаниями Dassault Aviation, Airbus Defense and Space, Indra и Eumet. В программе, запущенной Францией, также участвуют Испания и Германия.