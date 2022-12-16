Днепропетровск, Украина, 16 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Днепропетровская область 16 декабря полностью обесточена, говорится в телеграм-канале главы местной администрации Валентины Резниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«Область была полностью обесточена, — говорится в сообщении. — В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимального оживления критической инфраструктуры».

Резниченко отмечает, что специалисты заняты стабилизацией ситуации в энергетике, но аварийно-восстановительные работы «могут занять больше времени, чем раньше» требовалось в подобных случаях, поскольку «слишком много повреждений». В первую очередь восстановлению подлежит энергоснабжение объектов гражданской инфраструктуры, отмечает чиновник.

Напомним, утром 16 декабря украинские официальные лица и украинские паблики распространили информацию о том, что на юге Украины, а затем в центральной части и на западе страны из строя вышли энергообъекты. Были также сделаны заявления о взрывах и о ракетных ударах.

Со своей стороны к настоящему моменту Минобороны России не подтвердило нанесения 16 декабря массированных ударов по энергетическим объектам Украины.