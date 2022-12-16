Париж, 16 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Во Франции карикатурист Мишель-Анж Флори подал жалобу на президента страны Эммануэля Макрона после того, как годом ранее был приговорен к штрафу за изображение главы Франции в виде Гитлера, передает France bleu.

Макрон. Плакат (фрагмент)

Мишель-Анж Флори заявил журналистам, что нельзя безнаказанно затыкать рот гражданам. По его словам, Макрону всё сходит с рук, он ни за что не платит.

Французский карикатурист продолжит работу и в подтверждение своих слов на въезде в Тулон 16 декабря разместил новый щит, изображающий Макрона в форме Гитлера.

Напомним, в 2021 году суд Тулона приговорил 62-летнего Мишель-Анжа Флори к штрафу в размере десяти тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. На плакате белыми буквами на красном фоне была надпись: «Подчинись. Сделай прививку». Карикатуриста осудили за «публичное оскорбление» президента. Однако позже суд Франции отменил приговор, заявив, что «допустимые лимиты свободы самовыражения» не были нарушены.