Москва, 16 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. После инцидента с человеком на путях движение электропоездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Московского метрополитена в своём телеграм-канале.

Florstein Станция Метро Кропоткинская - Москва

«Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график», — указывается в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за находящегося на путях человека было приостановлено движение электропоездов на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена.