Симферополь, 16 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о готовности допустить на полуостров экспертов ООН для их ознакомления с состоянием дел в регионе и благополучием мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Эти пресловутые «эксперты ООН» наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Также глава парламента отметил, что инициатором внесения новой резолюции Генеральной ассамблеи ООН является Украина, вооруженные силы которой совершают артобстрелы мирных городов.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал резолюцию ООН о нарушении прав человека на полуострове.