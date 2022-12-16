Москва, 16 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Госдума запретит работать в такси водителям с непогашенной судимость. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, соответствующую поправку поддержал ко второму чтению законопроекта о такси комитет Госдумы по транспорту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Устанавливается, что не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

Отметим, что к таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям.

Комитет также поддержал поправку, в соответствии с которой иностранным юридическим и физическим лицам запрещается принимать участие в управлении агрегаторами легкового такси. Исключение составят государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.

Законопроект Госдума обсудит во втором чтении на заседании 20 декабря.

В первом чтении правительственный законопроект был принят в июле 2022 года, документ устанавливает требования к перевозчикам такси, легковому такси и водителям такси. Также вводится ответственность службы заказа перед пассажиром за вред, причиненный в результате ДТП.

Устанавливается три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Ряд норм касаются водителей. В частности, запрещается управлять такси лицам, имеющим более трех непогашенных штрафов за ДТП или не прошедшим аттестацию на знание местных достопримечательностей и объектов здравоохранения.

Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП.

Вместе с тем президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лицам с судимостью, совершившим ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступления средней тяжести, запрещено работать водителями такси и автобусов.