Вашингтон, 16 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Время для разрешения конфликта на Украине настало. В настоящий момент необходимо воспользоваться ситуацией и урегулировать конфликт с помощью переговоров. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей статье «Как избежать новой мировой войны» для британского еженедельника Spectator.

David Shankbone Генри Киссинджер

Как отметил Киссинджер, он всегда поддерживал военную помощь Украине со стороны стран-союзников, но с приходом зимы мир может сделать «вынужденную паузу в проведении крупномасштабных военных операций» на Украине.

«Я неоднократно заявлял, что поддерживаю военные усилия стран-союзников», — сообщил экс-госсекретарь, отметив, что подходит время для того, чтобы «действовать для достижения мира путем переговоров».

По мнению политика, переговоры о нейтральном статусе Украины больше не актуальны, «мирный процесс должен связать Украину и НАТО».

Киссинджер выступил с конкретными предложениями, отметив «возможность отступления России» с занятых территорий, но не из Крыма и Донбасса.

В случае, если переговорами достичь результатов, устраивающих обе стороны конфликта, не удастся, можно будет попытаться провести референдумы о самоопределении на украинских территориях, предложил дипломат.

«Референдумы о самоопределении, проведенные под международным контролем, можно было провести на территориях, вызывающих особые споры и на протяжении веков многократно переходивших из рук в руки», — заявил Киссинджер.