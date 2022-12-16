Донецк, 16 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Макеевку, Старомихайловку и Троицкий. Об этом 16 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:54 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 13:08 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 13:10 — четыре снаряда калибра 152 мм по Гольмовскому, в 13:32 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 13:40 — шесть мин калибра 120 мм по Троицкому.

Также указывается, что в 14:12 украинские боевики выпустили восемь ракет из реактивных систем «Град» по Киевскому району Донецка, в 15:04 — пять снарядов калибра 122 мм по Старомихайловке, в 15:05 — пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому, в 16:00 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 16:50 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Лантратовки Луганской Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины количество пострадавших возросло до 30 человек.