Донецк, 16 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Вечером 16 декабря в Донецке зафиксировали новые обстрелы по городу со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

По данным СЦКК, обстрелы были произведены в 17:09. По Куйбышевскому, Ворошиловскому районам было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град». Сообщается, что стреляли из района населённого пункта Тоненькое.

Отмечается, что за 20 минут до этого украинские военные запустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 мм.