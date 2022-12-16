Москва, 16 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатной отправке писем для участников специальной военной операции внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Все без исключения участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Сейчас такой льготой пользуются солдаты-срочники.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку денежных пенсий. Из общего числа граждан, которые получают пенсию наличными, а не через банк, 87% обслуживаются почтой.