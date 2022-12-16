Луганск, 16 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В результате обстрела Лантратовки Луганской Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины количество пострадавших возросло до 30 человек. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» 16 декабря сообщил бывший посол региона в Москве Родрион Мирошник.

Артиллерия ВСУ

«Сегодня по территории ЛНР (Луганской Народной Республики) был нанесен очень серьезный удар по Троицкому району, по Лантратовке, ударили по зданию старой школы, в которую были эвакуированы люди», — заявил Мирошник.

Отмечается, что в результате обстрела погибли восемь человек, около 30 получили ранения. Также бывший посол добавил, что данные уточняются, так как на данный момент сложно сказать, сколько еще человек находится под завалами.

Как передает ИА REGNUM, ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале подтвердил гибель восьми человек при ударе ВСУ по Лантратовке.