Москва, 16 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В настоящее время у РФ имеется достаточное количество золотовалютных резервов. Об этом 16 декабря рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Наших золотовалютных резервов достаточно сейчас. У нас нет задачи специального накопления золотовалютных резервов», — сказала она.

Также глава Центробанка РФ уточнила, что золотовалютные резервы будут приобретаться только в случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила.

«Бюджетное правило, которое начинает действовать, будут параметры, мы тогда будем выступать как агент Министерства финансов, будем накапливать для Министерства финансов», — заключила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что на данный момент дискуссия об объединении обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему пока находится на раннем этапе обсуждения.