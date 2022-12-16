Берлин, 16 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Германия не сможет найти альтернативных поставщиков природного газа в ближайшие годы, кроме США, которые берут очень высокую плату за топливо. Об этом говорится в аналитической статье Кристофа Закманна, обнародованной 14 декабря в немецком журнале Focus.

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Он отметил, что в ФРГ сделали запасы газа на зиму, но в стране начали задаваться вопросом, возможно ли возобновление отношений с Россией после завершения спецоперации на Украине.

Закманн сообщил, что Оксфордский институт энергетических исследований в октябре на конференции экспертов энергетического сектора и политиков провёл опрос по этой теме. В результате 40% проголосовали «за», 40% — «против», а остальные воздержались. Многие задаются вопросом: будет ли «моральным» возобновлять отношения с РФ.

Автор статьи отмечает, что газ также можно покупать в Иране, Катаре, Саудовской Аравии, Туркменистане, Объединённых Арабских Эмиратах и Китае. Но у Запада есть претензии к «соблюдению прав человека» и в этих странах, поэтому снова встаёт вопрос «морали».

«Самым большим преимуществом России как основного поставщика были, прежде всего, низкие цены доставки. Природный газ из более отдаленных стран дорожает. Прежде всего, как уже начато, терминалы СПГ должны быть построены на побережье Германии», — написал Закманн.

По его мнению, пока Германии нужно экономить энергию, развивать использование альтернативных источников и надеяться на менее суровые зимы из-за «глобального потепления». При этом он отметил, что при затягивании «экологического» переустройства общества шансы на возобновление поставок газа из РФ растут.

«Реальность может быстро вернуть России статус торгового партнёра», — приходит к выводу Закманн.

Напомним, Германия прекратила покупать российский газ в августе 2022 года.