Одесса, Украина, 16 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Городской электротранспорт в Одессе временно прекратил работу. Об этом 16 декабря сообщил советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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«Движение городского электротранспорта в Одессе приостановлено», ― написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее 16 декабря мэр столицы киевского режима Виталий Кличко заявил, что в Киеве остановлено движение поездов метро. Также работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта была остановлена в Днепропетровске.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Однако в Минобороны России официальной информации о нанесении ракетных ударов по территории Украины в этот день не предоставляли.