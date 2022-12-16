Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В детском отделении Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге с 16 декабря развернули 48 дополнительных коек для юных пациентов с опасным течением гриппа и ОРВИ. Таким образом, в больнице открыто 94 койки для приёма заболевших детей, сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина - главная инфекционная больница Петербурга

Всего же в Петербурге в настоящее время для приема детей с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развернуто около 1000 коек еще в четырех стационарах: пациентов принимают «Детская городская больница № 22», «Детская городская больница Святой Ольги» и «Детская инфекционная больница № 3».

«Самый большой поток пациентов берет на себя СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова». Всего с ОРВИ, гриппом и ковидом госпитализируются примерно 220–230 детей в сутки, пока госпитализация имеет тенденцию к росту», — уточнили в комздраве.

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению за неделю вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших. Доля вирусов гриппа среди возбудителей продолжает увеличиваться, основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09.

Добавим, что в Петербурге нарастает заболеваемость и коронавирусной инфекцией, суточное число случаев которой превысило 1100 человек.