Вашингтон, 16 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден положительно высказался насчет новой стратегии национальной безопасности Японии. Свою позицию глава Белого дома озвучил в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«США поддерживают Японию в это сложное время. Наш союз является краеугольным камнем свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, мы приветствуем вклад Японии в мир и процветание», — написал Байден.

Помимо стратегии национальной безопасности, в Японии также одобрили план развития оборонного потенциала и стратегию нацобороны.

Как передает ИА REGNUM, ранее издание Independent сообщало, что Европейский союз разочаровался в политике нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.