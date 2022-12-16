В США обвинили в домогательствах нобелевского лауреата по экономике
Bloomberg: лауреата Нобелевской премии по экономике обвинили в домогательствах
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 2022 года Филиппа Дибвига обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает Bloomberg.
Журналисты издания пишут, что в университете Вашингтона начали проверку по обвинениям в сексуальных домогательствах, с которыми выступила одна из бывших студенток Филиппа Дибвига.
Кроме того, издание заполучило электронные письма, согласно которым университет Вашингтона связался с тремя бывшими студентками, которые ранее также обвиняли экономиста в домогательствах.
В общей сложности, по данным издания, с различными обвинениями от кокетливых сообщений до непрошеных поцелуев и прикосновений за десять лет выступили семь бывших учащихся.
В университете Вашингтона отказались комментировать ситуацию, заявив, что будут расследовать подобные утверждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») намерен направить запросы в Генпрокуратуру и СКР о проведении проверок в связи с сексуальным скандалом в Нижневартовске.
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