Москва, 16 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. На данный момент дискуссия об объединении обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему пока находится на раннем этапе обсуждения. Об этом 16 декабря рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

Как отметила глава Центробанка РФ, для такого рода дискуссии необходимо серьёзно взвесить плюсы и минусы, так как регулятор считает, что рынок добровольного медицинского страхования в России сегодня очень активно развивается.

«Будем участвовать дальше в этой дискуссии. Это очень серьёзная дискуссия, потому что она на очень раннем этапе», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над цифровым профилем здоровья граждан.