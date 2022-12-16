Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Неполадки в петербургском троллейбусе привели к тому, что на остановке водитель не смог открыть ни одной двери, и пассажиры около часа провели в остывающем салоне, не дождавшись помощи спасателей. В итоге «заложников» отказавшей электроники вызволили сотрудники аварийной службы «Горэлектротранса».

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Инцидент произошел у станции метро «Комендантский проспект». По словам пассажиров, оказавшись в безвыходной ситуации, они несколько раз звонили в МЧС, но к результату это не привело, сообщает 78.ru. Между тем температура воздуха в Петербурге составляет минус 7 градусов, и пассажиры начали замерзать.

«Один раз нам сказали, что они боятся ломать городское имущество. Видимо, троллейбус дороже, чем здоровье людей, которые здесь сидят уже час», — прокомментировала одна из пассажирок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Горэлектротранса», двери в итоге разблокировали прибывшие на место сотрудники аварийной службы предприятия, пассажиров выпустили. На предприятии также объяснили причину инцидента и то, почему освобождения пришлось ждать долго.

«В троллейбусе (новый, еще на гарантии) произошёл сбой электроники. Из-за дорожной обстановки вечернего часа пик время прибытия аварийных служ6 увеличено», — заявили в пресс-службе.

«Горэлектротранс» принёс извинения пассажирам за возникшую нештатную ситуацию.