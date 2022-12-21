Кызыл, 21 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Созидательный труд должен стать потребностью каждого жителя Тувы. По словам главы республики Владислава Ховалыга, развития и благополучия не удастся добиться, пока не будут изжиты такие явления, как иждивенчество и инертность.

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Об этом он заявил, выступая перед депутатами Верховного хурала региона. Глава напомнил, что понятие «созидательный труд» упомянул ранее президент России Владимир Путин, перечисляя основные духовные ценности российского народа.

Владислав Ховалыг подчеркнул, что каждый человек должен зарабатывать средства на благополучную жизнь своим трудом. При этом благополучие жителей должно стать условием процветания всей страны. Однако в настоящее время, по его мнению, предпочитают жить на иждивении государства.

«Считаю, что нам предстоит во многом переформатировать отдельные стороны общественной жизни, руководствуясь исторической памятью и принципом преемственности поколений. Мы должны брать пример с наших отцов и дедов, которые самоотверженно работали и своим трудом поддерживали себя, свои семьи, государство, а не ждали какого-либо содержания», — подчеркнул он.

В связи с этим руководитель субъекта предложил разработать долгосрочную программу по реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей в Туве с учётом особенностей республики. Поддерживая инициативу многих представителей гражданского общества Тувы, Ховалыг объявил 2023 год в Туве Годом народной сплоченности.