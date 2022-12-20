Кызыл, 20 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Туве в уходящем году полностью завершают программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Этап растянулся с 2013 года, заявил глава республики Владислав Ховалыг в послании региональному Заксобранию.

City-yaroslavl.ru Аварийное жилье в Ярославле

За это время, по его словам, удалось ликвидировать более 80 тыс. кв. метров такого жилья, тысячи семей улучшили свои жилищные условия. В связи с этим он строительные организации, которые смогли справиться со своими обязательствами, несмотря на объективные трудности и высокие затраты.

При этом он предложил муниципалитетам внести предложения по формированию современного облика Тувы на пятилетний цикл.

«На первом этапе необходимо решить проблему заброшенных зданий и сооружений. А затем найти интересные архитектурные и объемно-планировочные решения для создания нового облика территорий», — отметил глава.

Владислав Ховалыг поручил Минстрою республики разработать соответствующий проект, а министерству ЖКХ совместно с муниципалитетами работать над проектом «Чистый город. Чистое село». В следующем году будут определены пилотные населённые пункты, которым будет оказана максимальная поддержка.