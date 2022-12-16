Москва, 16 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Из-за находящегося на путях человека движение электропоездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы приостановлено. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Московского метрополитена в своём телеграм-канале.

Alex 'Florstein' Fedorov Парк Культуры

«На Сокольнической линии… нет движения поездов от «Парка Культуры» до «Комсомольской» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине поезда в обратном направлении на этой линии идут с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря мужчина на станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена упал под поезд.