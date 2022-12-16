Москва, 16 декабря, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации пообещали найти организаторов покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом 16 декабря сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Это бесчеловечный террористический акт с попыткой убить мирного человека. Это, конечно, требует обсуждения», — заявил Богданов ТАСС.

Также замглавы МИД РФ добавил, что необходимо приложить все необходимые усилия, чтобы найти организаторов и исполнителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого.