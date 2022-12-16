Вильнюс, 16 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Литве планируют за пять лет уменьшить более чем в два раза выбор учеников для сокращения изучения русского языка в школе. Об этом 16 декабря заявила журналистам глава минобразования Литвы Юргита Шюгждинене.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Минобразования Литвы намерено вообще отказаться от преподавания в государственных школах русского языка как второго иностранного, так как в них преподавание идет на литовском и польском языках, а русский язык не входит в обязательную программу, но его можно выбрать как второй иностранный.

По словам главы литовского ведомства, мера позволит в течение пяти лет «перевернуть пирамиду выбора русского языка как второго иностранного» с 70% до 30%. Для этого учащиеся получат возможность выбора из нескольких языков. Среди возможных для изучения иностранных языков, помимо немецкого и французского, глава минобразования назвала польский, латышский, испанский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши и Литвы предлагают продлевать санкции ЕС против России один раз в год вместо практики принимать новые ограничения каждое полугодие.