Кызыл, 19 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг в своём послании Верховному Хуралу республики рассказал о начале реализации комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Mrsk-cp.ru Энергетика

По словам руководителям региона, несмотря на переживаемые страной трудности, план энергоснабжения получил твердые финансовые источники. В их числе строительство высоковольтных линий электропередачи в Тоджинском районе и Кызыле.

«Уже начались проектно-изыскательские работы. В рамках инвестиционной программы Россетей модернизируется головная подстанция «Кызылская», что позволит получить дополнительные мощности для развития республики», — отметил Ховалыг.

Кроме того, властям Тувы удалось ещё на два года отодвинуть сроки введения рыночных цен на электроэнергию.

Добавим, что в уходящем году в регионе обеспечено электроснабжение на озерах Дус-Холь, Чагытай, реконструированы электросети труднодоступных сел Мугур-Аксы, Тоора-Хем, Кунгуртуг и левобережных дачных обществ в Кызыле, модернизировано электроснабжение в Сизиме, а также увеличены мощности Хову-Аксынской котельной.