Волгоградская область, 16 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области с неба свалились металлические обломки неизвестного объекта. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают полиция и экстренные службы. Об этом сообщил 16 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Эту информацию подтвердили в районной администрации, отметив, что значительного ущерба падение неизвестных объектов не нанесло.

«Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Власти района пообещали проинформировать граждан о результатах проведенной проверки по факту падения неизвестных объектов, как только правоохранительные службы и МЧС установят все обстоятельства.