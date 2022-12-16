Москва, 16 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Девятый пакет антироссийских санкций, согласованный Европейским союзом, не отличается какими-то выдающимися и масштабными угрозами для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Девятый пакет санкций, который согласован ЕС, не отличается чем-то выдающимся, — сказал Ковригин. — Санкции для физических лиц, пусть даже масштабные, не нанесут серьезного вреда экономике. Через аффилированные структуры бизнес-контакты все равно продолжатся. В этом заинтересованы и сами страны ЕС. Девятый пакет — это просто очередной политический ход, который серьезно не изменит сложившуюся после восьми пакетов санкций структуру экономических отношений в мире».

Более болезненным, по его словам, может стать окончательный отказ от разморозки ныне замороженных активов российского ЦБ — то есть их фактическая конфискация.

«Но эта мера не согласована всеми странами ЕС, да и вряд ли будет согласована. Ибо это абсолютно нерыночное и неправовое решение», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в какой-то момент многие страны могут перестать соблюдать санкции, введенные против России.