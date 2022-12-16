Вашингтон, 16 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Первая партия энергооборудования, направленная США, прибыла на Украину. Об этом 16 декабря сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Помощь Киевскому режиму

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«Наша первая партия оборудования для аварийного ремонта прибыла на Украину, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении в Twitter.

Прайс выразил благодарность партнёрам, среди которых он назвал министерство энергетики США, национальные лаборатории, промышленные предприятия, коммунальные службы и правительство киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, об отправке первой партии оборудования для нужд энергетической инфраструктуры киевского режима Белый дом заявил 12 декабря. Груз отбыл с одной из американских военных баз. Партия входит в пакет помощи Киеву общим объёмом $53 млн.

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Планируется, что на текущей неделе США отправят киевскому режиму еще две партии таких грузов.

Добавим, что власти Канады намерены выделить киевскому режиму помощь в размере $115 млн на восстановление энергосистемы Киева. Как заявила вице-премьер Христя Фриланд, эти средства должны поступить из фонда, который будет формироваться за счёт «тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии».