Кызыл, 16 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Туризм рассматривается в числе драйверов развития Тувы, которые будут способствовать росту доходов местных жителей. Источником интереса к региону являются уникальность природы, культуры и народных традиций, заявил глава республики Владислав Ховалыг в своём послании Верховному хуралу.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Тува

Для повышения туристической привлекательности в регионе реализуется ряд проектов. В частности, здесь восстанавливаются здравницы на озере Чедер, базы отдыха на озерах Чагытай и Дус-Холь, создаётся горнолыжный комплекс «Тайга» и так далее. В состав достопримечательностей региона в уходящем году вошла статуя Будды, установленная по инициативе Фонда имени Кужугета Шойгу. Она считается самой высокой в России.

«Мы прорабатываем вопрос строительства канатной дороги до нового объекта. Также формируется проект туристско-логистического центра в Каа-Хемском кожууне с широким комплексом услуг в сфере активного отдыха, проект водного туристического маршрута по Енисею», — рассказал Владислав Ховалыг.

При этом руководитель субъекта подчеркнул необходимость повышения качества туристического сервиса, создания комфортных объектов с широким спектром услуг. Цели и задачи развития отрасли были сформулированы в утверждённой недавно госпрограмме «Развитие туризма и гостеприимства на 2023–2028 годы».

Глава также призвал не забывать о важности развития внутриреспубликанского сектора познавательного и лечебного туризма. Он поручил Агентству по туризму организовать региональные маршруты, объединяющие достопримечательности и целебные источники нескольких районов.