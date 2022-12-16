Будапешт, 16 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Венгрия и Мальта отказались поставлять оружие на Украину, потому что это не приблизит урегулирование ситуации в стране. Об этом 16 декабря заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с мальтийским коллегой.

Мир. Советский плакат

В Валлетте после встречи с мальтийским коллегой Яном Боргом глава МИД Венгрии отметил, что ситуация вокруг Украины создает серьезные проблемы для Венгрии и Мальты. Речь идет об энергетическом кризисе и санкциях ЕС, введенных на перевозку российской нефти морским путем.

Главы МИД Венгрии и Мальты также согласились в том, что мир на Украине необходим, поэтому стороны не будут поставлять киевскому режиму оружие.

«Необходимо прекращение огня», — заявил Петер Сийярто.

Главы МИД Венгрии и Мальты отметили схожие позиции по многим политическим вопросам, включая борьбу с нелегальной миграцией и принципы отношений внутри Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не проводит какой-либо специальной «политики вето» в Евросоюзе.

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