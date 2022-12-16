Афины , 16 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Афины готовы направить киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Читайте также: Министр обороны Греции признал факт новых поставок вооружения на Украину

Однако, уточнил глава оборонного ведомства, для этого есть одно условие ― Вашингтон должен разместить на острове систему Patriot, сообщает Pronews.

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после её интеграции в национальную систему ПВО С-300 могут быть сняты», — пояснил глава минобороны.

Панайотопулос добавил, что этот процесс можно применить к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить Киеву.

Ранее по теме: Греция начнёт замену российского вооружения на натовское

По его словам, греческая сторона готова направить режиму Зеленского не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель греческого правительства Кириакос Мицотакис заявил, что страна не планирует отправлять Киеву зенитно-ракетный корпус (ЗРК) С-300 российского производства. По словам чиновника, данное вооружение нужно самой Греции для обороны страны.