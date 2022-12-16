Брюссель, 16 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза 16 декабря окончательно утвердили девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для введения стало проведение спецоперации по денацификации Украины. Ограничения вступят в силу после того, как документ опубликуют в «Официальном журнале ЕС».

Напомним, девятый пакет санкций предусматривает внесение в список 144 граждан России и 168 российских компаний, которые сотрудничают с ВПК. Также вводится запрет на экспорт в РФ беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, вводится запрет на инвестиции в ряде секторов.