Таллин, 16 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Рота армии США прибыла в воинскую часть в Выру для проведения совместных учений с подразделениями второй эстонской пехотной бригады. Об этом 16 декабря сообщает портал эстонской телерадиовещательной корпорации ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По информации источника, рота армии США прибыла в Эстонию в рамках программы усиления восточного фланга Североатлантического альянса НАТО.

Как передает ИА REGNUM, ранее Сербия направила командованию миссии НАТО в Косово запрос на введение регион Косово и Метохию сербской армии и полиции.