Берлин, 16 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Высокий уровень сотрудничества с ФРГ в вопросе сохранения памяти о павших в боях за освобождение Германии и Европы от нацизма советских воинах и гражданских жертвах национал-социализма ценит Россия. Об этом 16 декабря говорится в комментарии посольства РФ в Берлине по случаю 30-летия подписания соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Ценим высокий уровень взаимодействия и конструктивных отношений, сложившихся с компетентными германскими инстанциями и Германским народным союзом по уходу за военными могилами за десятилетия совместной работы по сохранению памяти о советских воинах, павших в боях за освобождение Германии и Европы от нацизма, и гражданских жертвах национал-социализма», — отмечается в комментарии.

Также указывается, что российская сторона убеждена в том, что военно-мемориальное сотрудничество представляет собой основу и зримое свидетельство примирения народов России и Германии после войны, и также выражается признательность немецкой стороне за «надлежащий уход и поддержание в достойном виде советских воинских захоронений».

«Со своей стороны хотели бы подтвердить нашу заинтересованность в развитии сотрудничества в военно-мемориальной сфере в духе взаимопонимания на благо народов наших стран», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца об экономических проблемах ФРГ.