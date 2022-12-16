Москва, 16 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Москве, по прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие выходные ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в экстренном предупреждении, которое 16 декабря распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

«С 09:00 17 декабря с сохранением до конца суток 18 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. Ветер северной четверти 7–12 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

По данным службы спасателей, такая погода будет способствовать образованию гололедицы и снежных заносов. Возможны метели.

Водителям рекомендуется двигаться с невысокой скоростью, соблюдать дистанцию, не делать неожиданных манёвров, а машины не парковать возле деревьев. Пешеходам рекомендуется не находиться рядом с шаткими конструкциями.