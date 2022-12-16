Эрдоган: Турция превратится в центр ценообразования на газ
Эрдоган хочет превратить Турцию в центр ценообразования на газ
Анкара, 16 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Анкара планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ. Об этом 16 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в Стамбуле.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
Глава турецкого государства назвал газохранилище Силиври крупнейшим в Европе.
По словам президента Турции, европейская часть Турции Фракия станет энергетическим центром, а Анкара в кратчайшие сроки превратится в центр ценообразования на газ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность страны поставлять газ из России и Туркменистана в Европу.