Анкара, 16 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Анкара планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ. Об этом 16 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства назвал газохранилище Силиври крупнейшим в Европе.

По словам президента Турции, европейская часть Турции Фракия станет энергетическим центром, а Анкара в кратчайшие сроки превратится в центр ценообразования на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность страны поставлять газ из России и Туркменистана в Европу.