Лондон, 16 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Надежды на тёплые отношения с Вашингтоном, на возвращение которых с приходом к власти в США Джо Байдена рассчитывали власти Евросоюза, не оправдались. ЕС разочаровался в политике нынешнего главы Белого дома. Об этом в статье в Independent пишет обозреватель Раф Казер.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

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Он отмечает, что вместо «перезагрузки» трансатлантических отношений Брюссель получил угрозу торговой войны. При этом лидеры стран ЕС заявляют, что конфликт с Вашингтоном ― это последнее, чего они хотят, поскольку нужна общая решимость, чтобы остановить конфликт на Украине.

«В Европе уже идет конфликт. Торговая война — это то, что нам нужно меньше всего», — подчеркнула заместитель председателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Обозреватель указывает, что особое непонимание у европейских стран вызывает американский закон «О сдерживании инфляции», который несправедливо ограничит местные компании, сужая для них выход на американский рынок.

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«Хотя трансатлантические отношения должны были закрепить союз между ЕС и США на фоне противостояния с Россией и всё более самоуверенным Китаем, многие признаки говорят о том, что между партнёрами возник раскол и он расширяется», ― отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент США Джо Байден подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Аналитик The National Interest Кауш Арха назвал новый американский закон о снижении инфляции причиной обострения во взаимодействии государств.

По его словам, действия Вашингтона спровоцировали возникновение напряжённости в отношениях со странами Запада, а также Японией и Южной Кореей.