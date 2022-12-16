Москва, 16 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Все вопросы, вызванные введением Турцией новых требований к страхованию танкеров с нефтью, решены. Об этом 16 декабря сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.

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«По черноморским проливам сейчас проблемы с проходом танкеров нет», — сказал он.

Пошивай отметил, что российские компании получили от страховщика письма, которые подтверждают страховку судов. Турция не препятствует их проходу через Босфор.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза о запрете на поставки российской нефти танкерами, а также ограничение цен на неё. В качестве меры исполнения ограничений был введён запрет на страхование подобных перевозок. После этого Турция стала запрашивать подтверждение страховок у танкеров, проходящих через Босфор. Первое время это приводило к заторам в проливе.