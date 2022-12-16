Лондон, 16 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Об обеспокоенности состоянием основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и условиями его содержания в одной из тюрем Великобритании заявила супруга Ассанжа — Стелла Морис. Её слова 16 декабря приводит испанское издание Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Как отметила Морис, третья часть заключённых в тюрьме, в которой в данный момент находится Ассанж, сидят там по обвинению в убийстве.

«Он находится в одном месте с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны, поэтому я очень обеспокоена его состоянием», — сказала она.

Также супруга Ассанжа рассказала, что её муж может выходить из камеры на один-два часа, а «если повезёт, то на три», при этом ему разрешается читать книги, однако в тюрьме нет интернета, кроме этого, основатель сайта WikiLeaks может звонить, однако ему позвонить нельзя.

Помимо того, Морис добавила, что, когда Ассанж попал в эту тюрьму, у него был высокий риск совершения самоубийства, из-за чего ему пришлось полгода провести в лазарете, что, по словам его супруги, было крайней формой изоляции.

«Заключённые, которые занимались уборкой, увидели его и обратились с просьбами о том, чтобы его перевели. Есть и отзывчивые надзиратели», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что он намерен добиться возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.