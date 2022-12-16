Москва, 16 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Нанесенные ВС России удары по украинской энергосистеме замедлили сроки доставки боеприпасов в два-три раза. Об этом в эфире Первого канала 16 декабря заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

По его словам, на нескольких направлениях плотность огня стала гораздо меньше.

«Удары по энергосистеме дают свои результаты: в два-три раза замедлился срок доставки боеприпасов, это ощущается на передовой», — заявил экс-посол ЛНР в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию на Украине. Энергетическая компания объявила, что в стране «произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы» в результате российских обстрелов.

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