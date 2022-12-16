Москва, 16 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В России существенно снизилась безработица. Её значение достигло исторического минимума. Такая информация прозвучала в ходе заседания совета директоров Центробанка РФ, сообщили 16 декабря в пресс-службе регулятора.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

В ЦБ отметили, что снижение уровня безработицы обусловлено в том числе высвобождением рабочих мест на фоне частичной мобилизации. При этом рост реальных зарплат идет с опережением роста производительности труда.

«Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — говорится в сообщении.

Как считают в Центробанке, в 2023 году экономическая активность населения может продолжить положительную динамику в связи с введением правительством России дополнительных мер по смягчению бюджетной политики.