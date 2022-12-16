Банги, 16 декабря, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Как сообщает глава Россотрудничества Евгений Примаков, ведется борьба за жизнь главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого, на которого в пятницу утром было совершено покушение. Об этом 16 декабря сообщается в Telegram-канале Примакова.

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«В Банги, в Центрально-Африканской Республике, совершен теракт против партнерского «Русского дома», взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что сейчас врачи борются за жизнь Дмитрия Сытого.

Ранее сообщалось, что руководитель центра был госпитализирован в Банги в результате теракта: взорвалась отправленная Дмитрию посылка.

Как передает ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе брифинга заявил, что Россия продолжит помогать «сахельской пятерке» в борьбе с терроризмом.