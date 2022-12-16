Киев, 16 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На Украине наблюдаются ограничения выработки энергии на АЭС из-за повреждения распределительных подстанций, заявил 16 декабря украинский министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада».

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко

Украинский чиновник заявил, что на сегодняшний день повреждены подстанции, «которые передают электроэнергию», и это «привело к ограничению производства по объектам, прежде всего атомной генерации». По его данным, повреждены девять энергообъектов.

Что касается версии отключения АЭС от энергосети, чиновник не ответил однозначно, указав при этом, что его ведомство старается скорее «подключить атомные станции к системе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ не подтвердило на текущий момент, что по украинским объектам наносились удары 16 декабря.